"Ils sont tous au paradis" : Claude Brasseur a rejoint ses copains Guy Bedos, Victor Lanoux et Jean Rochefort

Avec la mort de Claude Brasseur ce 22 décembre, le célèbre quatuor est réuni. À l’affiche du film "Un éléphant ça trompe énormément", Victor Lanoux, Jean Rochefort, Guy Bedos et Claude Brasseur font un triomphe en 1976 et deviennent la bande d’amis emblématique du cinéma français. Décédé à l’âge de 84 ans, ce dernier rejoint donc ses trois "copains", qui s’en sont allés avant lui. Et Victor Lanoux le premier : connu pour ses multiples rôles et notamment celui de "Louis la Brocante", l’acteur est mort le 4 mai 2017. S’en est suivie, peu de temps après, la disparition du grand Jean Rochefort à l’âge de 87 ans, le 9 octobre de la même année. Guy Bedos a disparu, lui, le 28 mai 2020. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il avait entamé une grève de la faim pour abréger ses souffrances.