Inauguration de la statue de Lady Di : William et Harry vont-ils se réconcilier ?

Réconciliation ou guerre froide ? Les princes Harry et William inaugurent ensemble ce jeudi une statue en hommage à leur mère Lady Di, dans les jardins du Palais londonien de Kensington. Décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris, la princesse de Galles, née Diana Spencer aurait eu 60 ans jeudi. La statue réalisée par Ian Rank-Broadley, sera dévoilée dans le "jardin enfoui" de Kensington, son ancienne résidence et celle de son fils William, héritier de la couronne, en présence - Covid-19 oblige - d'une trentaine de personnes seulement, dont des membres de la famille Spencer.

Le prince Charles, qu'elle avait épousé il y aura 40 ans ce 29 juillet et dont elle a divorcé en 1996, ne devrait pas participer à la cérémonie, selon un de ses proches cité par le Sunday Times, pour ne pas "réveiller d'anciennes blessures". Plus de 24 ans après sa mort, le mythe de Lady Di perdure. Sa voiture a été vendue aux enchères pour quelque 60.000 euros à un musée d'Amérique du Sud cette semaine et ses robes font régulièrement l'objet d'expositions au Royaume-Uni, un phénomène entretenu par la série The Crown.