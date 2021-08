Inculpé pour viols et agressions sexuelles, la star du porno Ron Jeremy pourrait finir ses jours en prison

"Mon client n’est pas un violeur. Il a été le partenaire de plus de 4.000 femmes. Elles se jettent sur lui", déclarait l’avocat de Ron Jeremy en juin 2020, lors de sa comparution devant un tribunal de Los Angeles. Des arguments difficiles à entendre pour les quatre femmes qui l’accusaient de viol et d’agressions sexuelles à l’époque. Et qui n’ont pas convaincu le procureur, qui l’a inculpé et placé en détention.

Depuis, de nombreuses femmes sont sorties du silence et ont porté plainte à leur tour contre cette star de l’industrie pornographique qui figure au générique de plus de 2.000 films, lui valant une citation au Guiness Book des Records. Ce mercredi, il a de nouveau été inculpé pour viols et agression, cette fois sur pas moins de 21 victimes, les faits les plus anciens remontant à 1996. Il lui est notamment reproché le viol d'une jeune fille de 17 ans à son domicile de Woodland Hills en 2008 et l'agression sexuelle d'une adolescente de 15 ans en juin 2004.