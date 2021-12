INFO TF1/LCI - Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle

Patrick Poivre d'Arvor doit faire face à de nouvelles poursuites. Selon nos informations, deux femmes ont déposé plainte cette semaine contre l'ancien journaliste les 7 et 9 décembre dernier à Liévin et Amiens pour agression sexuelle et viol.

La seconde jeune femme décrit des faits plus anciens, survenus en 1985. Elle avait 23 ans et étudiait dans une école d’attachée de presse. Lors d’un stage au Festival de Cannes, elle raconte avoir suivi PPDA dans l’hôtel Martinez. Après avoir refermé la porte derrière lui, il lui aurait lancé : "Je sais que tu es venue pour ça, je sais que tu en as envie". "J’ai tenté de le raisonner", dit-elle aux policiers mais "il m’a mise de force sur le lit, il m’a enlevé le pantalon, la culotte et m’a pénétrée de force".

Elle raconte avoir prévenu une amie, son fiancé et ses parents. Mais un proche de sa mère l’aurait dissuadée de le faire au motif que "PPDA était très protégé". Pour elle aussi, les faits sont prescrits.

Pour l’avocate des deux plaignantes, Laure Heinich, "en portant plainte, elles rétablissent un rapport de force qu’elles avaient totalement subi". L’avocate de PPDA n’a pas répondu à nos sollicitations.