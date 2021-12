Ingrid Chauvin en couple, la comédienne a trouvé son "âme sœur"

Un an après son divorce avec Thierry Peythieu, la comédienne de Demain nous appartient a retrouvé l'amour. C'est Ingrid Chauvin lle-même qui a officialisé la bonne nouvelle sur Instagram. "J'aime cette photo, parce qu'elle représente le passé en même temps que l'avenir. Elle représente aussi, un impossible qui devient possible, puis un rêve qui devient la réalité d'aujourd'hui", a expliqué la star en légende d'une photo d'elle en noir et blanc sur laquelle on aperçoit dans le fond son amoureux qui la prend en photo.

"Deux personnes peuvent être faites pour être ensemble, mais pour diverses raisons ce n'est pas le bon timing. Mais le destin se charge du reste, les âmes sœurs finissent toujours par se retrouver !", s'est réjouie Ingrid Chauvin qui est en couple avec Philippe Warrin, un photographe de renom. Âgé de 49 ans, il est notamment à l'auteur du portrait officiel de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.