"Je pense à ma fille tous les jours" : Ingrid Chauvin rend hommage à Jade, qui aurait eu 8 ans

"Mes pensées à toutes celles et ceux dans cette même émotion. Je vous embrasse tendrement", poursuit-elle. Un message fort à destination des parents ayant également un enfant, qu’elle délivrait déjà dans le livre À coeur ouvert. "Je me suis rendu compte qu’il y avait énormément de parents touchés par la perte d’un enfant, mais on n’en parle pas. C’est un sujet tabou car c’est terrifiant et cruel. Les gens s’éloignent de nous comme si on avait la peste. C’est pour ça qu'aujourd’hui j’ai envie de partager et de communiquer autour de ça", nous expliquait-elle lors de la sortie de son deuxième ouvrage, Croire au bonheur, consacré à son fils Tom né en 2016.