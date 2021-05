Inspirée par Harry et Archie, Meghan va publier son premier livre pour enfants

Des compliments presque inutiles quand on sait que tout ce que produisent Harry et Meghan attire sans peine la curiosité. Et s’offre un relai médiatique mondial inégalé, à l'image de leur entretien-confession accordé à Oprah Winfrey . Déjà promis à un avenir de best-seller dès sa sortie le 8 juin, cet ouvrage sera un premier indicateur de la direction que prend la nouvelle vie hollywoodienne du couple loin de la famille royale britannique.

Après un an de démarches et de mises en contact, les Sussex ont signé de juteux contrats avec Netflix et Spotify. Sans que rien n’ait encore concrètement vu le jour. Le couple n’a sorti qu’un seul podcast en six mois. Leur première production Netflix, la série documentaire Heart of Invictus, sur les invictus Games, ne verra, elle, pas le jour avant 2022. De quoi laisser un peu temps à Meghan et Harry de mettre les bouchées doubles entre deux levées de fonds et l'arrivée de leur petite fille, prévue pour le début de l'été.