Avec 300 millions d'abonnés, elle est la femme la plus suivie sur Instagram

Elle n'en finit plus de battre des records. Après avoir été élue plus jeune milliardaire de l'histoire en 2019, Kylie Jenner est devenue la femme la plus suivie d'Instagram avec 300 millions d’abonnés. À désormais 24 ans, elle devance les chanteuses Ariana Grande et Selena Gomez qui engrangent 289 millions de fans chacune. Quant à sa sœur ainée, Kim Kardashian, elle ne compte "que" 279 millions de fidèles.

Un chiffre qui devrait encore grimper ces prochaines semaines avec la naissance de son deuxième enfant et l’arrivée sur Disney+ de "The Kardashians", la nouvelle émission de téléréalité de la famille le plus bling bling du petit écran. Kylie Jenner reste malgré tout loin derrière Cristiano Ronaldo. Le footballeur portugais reste le maître incontesté du réseau photo de Facebook avec plus de 388 millions d’abonnés. C'est la personnalité la plus suivie au monde.