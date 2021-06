Interprète du tube "Alane", le chanteur Wes Madiko disparaît à 57 ans

"Une légende nous a quittés, nous laissant un ultime message de paix pour l’humanité sur son lit d’hôpital qui vous sera communiqué dans les jours à venir", ont indiqué sa famille et son ami et coproducteur Djily Smith. Arrivé du Cameroun en 1987 et vivant dans l’Orne depuis 2006, Wes était devenu une star mondiale avec son tube "Alane" en 1997. Vendu à plus de dix millions d’exemplaires à travers le monde, le titre fut numéro un des radios lors de sa sortie et lui avait valu de remporter un disque de diamant en France et en Allemagne. Au Cameroun, il était d’ailleurs présenté comme le "King de la World music". Un autre de ses titres, "In Youpendi", était également célèbre pour avoir été entendu dans le film Disney Le Roi Lion 2.