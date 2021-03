Serena Williams dénonce le sexisme et le racisme subis par son amie Meghan Markle

"Ses paroles illustrent la douleur et la cruauté qu'elle a vécues", a poursuivi la championne de tennis. "Je connais de très près le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour calomnier les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser, nous briser et nous diaboliser", explique Serena Williams qui pointe du doigt les conséquences "dévastatrices, isolantes et trop souvent mortelles" de l'oppression dont sont victimes les personnes de couleur. "Je veux que la fille de Meghan, ma fille et votre fille vivent dans une société animée par le respect", a-t-elle conclu.