Larusso gagnante de "Mask Singer" : "J'étais possédée par le Manchot !"

Ses prestations ont bluffé tout le monde. La chanteuse Larusso a remporté la deuxième saison de "Mask Singer", samedi. Cachée dans le costume du Manchot, l'inoubliable interprète du tube Tu m'oublieras qui affrontait Daniel Lévi, déguisé en robot, et Issa Doumbia, en dragon, succède ainsi à Laurence Boccolini, la gagnante de la première édition. Une belle revanche pour Larusso qui avait disparu du devant de la scène depuis quelques années. Ravie de sa victoire, elle revient sur cette aventure qui l'a bouleversée.

Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de votre victoire ?

Ça a été l'explosion de joie. En fait, il faut savoir que la production nous a fait tourner deux finales pour brouiller les pistes. Au moment de tourner la mienne, j'apprends dans l'oreillette que c'est vraiment moi la gagnante. C'est à ce moment que je me jette par terre. D'ailleurs, la production m'a demandé de me calmer pour ne pas me griller auprès du Robot (rires). C'était un moment incroyable, une vraie libération car c'est une émission qui joue sur les nerfs.

Vous avez pourtant été découverte rapidement. Pas trop déçue ?

Non, pas du tout. Je sais que j'ai une voix identifiable, donc je m'attendais à me faire démasquer rapidement. Quand j'ai accepté de faire l'émission, j'étais persuadée que j'allais sortir dès le départ. En plus, je n'ai pas cette soif de gagner, je voulais juste faire ce programme pour m'éclater. On est en plein Coronavirus, je me dis que je suis chanceuse de participer à ce show et de divertir les gens.

Lors de votre reprise de Tous les cris les S.O.S. vous avez fini en larmes...

Je tenais tellement à chanter cette chanson qui délivre un message fort ! La cause animale est ancrée en moi, viscéralement. D'ailleurs, le Manchot je l'ai aimé à la première seconde et j'ai du mal à m'en détacher. Ce manchot, seul sur sa banquise, qui pousse un cri ça m'a émue à un point, vous n'imaginez pas... J'en ai encore les larmes aux yeux rien que d'en parler. D'autant plus qu'en ce moment, on lance tous des S.O.S.