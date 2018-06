Isaac Hempstead-Wright : "C'est vraiment cool de voir tous ces costumes... Je suis ravi que les fans puissent voir ça et en profiter comme nous"

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles ouvre ses portes pour une exposition consacrée à "Games of Thrones", intitulée "The Touring Exhibition", à partir de ce vendredi jusqu'au 2 septembre. Il s'agit d'une véritable immersion dans la série mythique de HBO, vous faisant découvrir "les joyaux du monde de Westeros". Des "drapeaux des sept royaumes" au "Trône de fer", vous y verrez des costumes, des personnages, des accessoires, et même des œufs de dragons. Autres particularités : cette exposition est également olfactive et interactive, laissant présager un véritable succès.



Ce vendredi 1er juin 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "The Touring Exhibition", l'éxposition consacrée à "Games of Thrones". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.