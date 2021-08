"C’est bien pire que ce qu’on pensait" : George Clooney au chevet des sinistrés au lac de Côme

La star d’Urgences possède depuis près de 20 ans une somptueuse villa à Laglio, où il se trouvait avec sa femme Amal et leurs jumeaux de 4 ans, Ella et Alexander, au moment des inondations. George Clooney a été à la rencontre des habitants de la ville, saluant les commerçants, les aidant à déblayer et prenant le temps de s’entretenir avec le maire. Et de poser avec lui devant un tas de débris, signe de la puissance des flots qui ont éventré la ville. "C’est bien pire que ce qu’on pensait. On était à Cernobbio et la situation est très grave. Mais ici, c’est bien pire. Il faudra des années et des millions pour que tout redevienne comme avant", a-t-il déclaré à la télévision TG1 Rai.