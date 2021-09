"J’ai été défigurée" : la top model Linda Evangelista se dit victime d’un traitement de réduction des graisses

Dans un post publié ce mercredi, Linda Evangelista, 56 ans, brise le silence et dévoile les raisons de son absence. "Aujourd'hui, j'ai fait un grand pas vers tout le mal dont j'ai souffert et que j'ai gardé secret pendant cinq ans", commence-t-elle. "À mes fans qui se demandaient pourquoi ma carrière était au point mort, j'ai en réalité été défigurée par la procédure Zeltiq's CoolSculpting, qui a fait l'exact opposé de ce qu'elle promettait."

Suite à l’une de ces opérations, Linda Evangelista raconte avoir développé une hyperplasie adipeuse paradoxale, "un risque dont elle n’a pas été informée avant la procédure", et qui se manifeste par la formation d’une zone de graisse localisée et consolidée. Un effet secondaire qui a, "non seulement, détruit mon gagne-pain, mais qui m’a aussi plongée dans un cycle de profonde dépression, de grande tristesse, et d'un immense dégoût de soi".

La star a donc décidé d’engager une action en justice contre la marque qui commercialise ce traitement. "En déposant plainte, je vais de l’avant pour me débarrasser de ma honte, et rendre publique mon histoire", insiste-t-elle. "Je suis tellement fatiguée de vivre de cette manière. Je voudrais sortir la tête haute, même si je ne retrouverai jamais mon physique d’avant." Depuis la publication de son post, Linda Evangelista a reçu le soutien de nombreuses stars de la mode comme Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio, Helena Christensen ou encore le créateur Marc Jacobs.