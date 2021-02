"J’ai fait trois AVC et une crise cardiaque" : Demi Lovato se livre sur l’overdose qui a failli la tuer

Disponible le 23 mars sur YouTube, Demi Lovato : Danse avec le diable donne la parole à l’artiste et à ses proches qui reviennent tous, non sans émotion, sur ce jour de juillet 2018 où tout a basculé. TMZ rapporte alors que l’ancienne idole Disney a été hospitalisée dans un état critique. "Elle devrait être morte", affirme l’un de ses amis dans le documentaire. "J’ai fait trois AVC et une crise cardiaque. Mes médecins m’ont dit qu’il me restait entre 5 et 10 minutes…", détaille la principale intéressée.