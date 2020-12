"J'ai perdu mon papa de cinéma" : à l'image de Franck Dubosc, les hommages affluent après le décès de Claude Brasseur

Ils sont désormais tous au paradis. Claude Brasseur a rejoint ses compères du film d'Yves Robert. Son agent a annoncé son décès ce mardi par ces mots : "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens". Depuis les hommages affluent de toutes parts. Il faut dire que le comédien a marqué des générations en incarnant, pour certains, le commissaire Vidocq, et pour d'autres le père de Vic dans La Boum, ou encore Jacky Pic dans Camping.

Les Flots Bleus perdent ainsi un peu de leurs couleurs et le comédien Franck Dubosc, l'un de ses premiers grands partenaires au cinéma. Il a tenu à réagir sur LCI. "Je viens de l'apprendre et je suis sous le choc. Il m'a fait confiance dans Camping, et puis surtout c'était mon père de cinéma dans mon premier film "Tout le monde debout". J'ai l'impression que tous les grands nous quittent chacun leur tour par l'âge bien sûr, mais comme on ne les voit pas vieillir, c'est très bizarre. Au cinéma, il était comme on l'imagine tous, simple et sympathique. Il était autant le papa de La Boum, que le Jacky de Camping, rigolo et bon vivant", confie-t-il.

Décrivant son attitude sur les tournages, Franck Duboscq a aussi tenu à rappeler que "c'était un homme d'une grande élégance qui aimait les femmes et les respectait". "Je me souviens, que sur chaque Camping - il y en a eu trois -, il y avait un soir où il invitait toutes les dames du tournage, de la costumière aux actrices, et il faisait une grande tablée en étant comme le grand frère ou le papa de toutes ces dames. Il était aussi d'une grande gentillesse sans jamais juger qui que ce soit. Je l'ai toujours vu avec une humilité dingue", se souvient l'humoriste.