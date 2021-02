"J'ai sorti ma famille de là" : le prince Harry revient sur la "toxicité" de la presse britannique

L'occasion pour le duc de Sussex de se livrer sur sa nouvelle vie, loin de la famille royale. Interrogé sur la série The Crown, le frère de William en a profité pour revenir sur sa décision de quitter la monarchie. "Je suis beaucoup plus à l'aise avec The Crown qu'avec ces histoires inventées par les tabloïds sur ma famille, ma femme ou moi-même" a-t-il expliqué.

"Il n'a jamais été question de fuir, mais de descendre d'un cran. Nous étions dans un environnement difficile, comme les gens l'ont vu, nous savons tous comment peut se comporter la presse britannique. Et ça détruisait ma santé mentale. C'était toxique", admet Harry qui a eu beaucoup de mal à surmonter le traumatisme lié à la mort de sa mère, décédée en 1997 dans un tragique accident de voiture alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis. "Alors j'ai fait ce que n'importe quel mari ou père ferait, je me suis dit qu'il fallait que j'emmène ma famille loin de tout ça. (…) Je ne me suis pas enfui et je serai toujours au service des autres, peu importe où j'habite".