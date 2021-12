"J’attends un petit bébé" : la chanteuse Vitaa est enceinte de son 3e enfant

Elle est aux anges. Alors qu'elle vient d'achever sa tournée aux côtés de Slimane, Vitaa a annoncé une grande nouvelle à ses fans. "Je garde le meilleur pour la fin. Je vous ai caché cette belle nouvelle, mais depuis le début de cette tournée, j’attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit", a confié la chanteuse, très émue, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

"Je suis très heureuse de vous l’annoncer. Je suis ridicule… ", lâche l'artiste aux bords des larmes. "C'est la plus belle chose que je pouvais espérer. J’attendais ça depuis tellement longtemps ! Je voulais absolument le partager avec vous. Il y a eu des moments difficiles à cause de ça ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée", a admis l'artiste de 38 ans mariée avec Hicham Bendaoud depuis 2010 et déjà maman de deux garçons : Liham (10 ans) et Adam (5 ans).