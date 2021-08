James Bond : le successeur de Daniel Craig peut (encore) attendre

Le favori pour succéder à Daniel Craig ? Ne cherchez pas, ils y sont tous passés, ou presque. Depuis Spectre, l’avant-dernier volet de la saga James Bond sorti en 2015, tous les acteurs britanniques de premier plan ont été annoncés dans le costume du célèbre espion. Idris Elba, Tom Hiddleston, Richard Madden, Tom Hardy, James Norton… La liste est sans fin et s’allonge au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’inévitable. En salles en France le 6 octobre, après plusieurs reports en raison de la pandémie, Mourir peut attendre devrait bel et bien être le dernier 007 avec l’acteur de 53 ans dans le rôle-titre.

En 2016, pourtant, Daniel Craig avait repoussé une première offre de la MGM et des producteurs de la saga pour reprendre du service. "Je préférerais briser un verre et me tailler les veines avec", déclarait-il à Time Out à l’idée d’un cinquième film, épuisé par les tournages aux quatre coins du monde. Un cachet de 25 millions de dollars, faisant de lui l’un des acteurs les mieux payés de la planète, l’a visiblement remis d’aplomb. Sans parler du pourcentage qui lui a été promis sur les entrées en salles et les innombrables produits dérivés.