"Mourir peut attendre" : comment Billie Eilish a écrit le générique d’adieu de Daniel Craig

MUSIQUE - La chanteuse américaine de 19 ans donne de la voix pour le 25e film de la saga James Bond, enfin en salles ce mercredi 6 octobre. Un titre qui, plus encore que ses prédécesseurs, plonge dans la psyché de l’agent 007.

Il aura fallu attendre 18 longs mois pour entendre "No Time To Die" dans une salle de cinéma. Dévoilée en février 2020, la chanson composée par Billie Eilish et son frère Finneas pour Mourir peut attendre résonne enfin sur grand écran ce mercredi 6 octobre avec la sortie tant attendue des nouvelles aventures de James Bond. Repoussé à plusieurs reprises par la pandémie, le 25e film de la saga est aussi le 5e et dernier de Daniel Craig dans le costume de l’agent 007. Et s’offre pour l’occasion un générique plein de sens.

Pendant quatre minutes, Billie Eilish reprend les codes classiques des bandes originales des précédents James Bond, auxquels s’ajoute le style bien identifié de la star montante de la pop. Et se plonge comme jamais dans la psyché de l’espion, sur fond de trahison qui semble concerner sa compagne Madeleine Swan (Léa Seydoux) à en croire le clip. "Est-ce que j'ai été stupide de t'aimer ? Est-ce que j'ai été imprudent de t'aider ? Est-ce que c'était évident pour tout le monde ?", s’interroge notamment la chanteuse. Un morceau qui a été validé par Daniel Craig lui-même. "S’il n’aime pas, tu n’as pas le job", explique à BBC Breakfast Finneas O’Connell début 2020.

Elle nous a envoyé le script de tout ce qui se passe avant le générique. On a eu ce que le public verra avant d’entendre la chanson - Billie Eilish sur la productrice Barbara Broccoli

Le frère et la soeur, qui collaborent avec succès depuis 2015, rêvaient depuis des années de signer la chanson officielle d’un James Bond. Le duo a directement été frapper à la porte de Barbara Broccoli, productrice historique de la franchise. La rencontre a lieu début septembre 2019 en Irlande. "Elle nous a donné de premiers détails sur la séquence d’ouverture puis elle nous a envoyé le script de tout ce qui se passe avant le générique. On a eu ce que le public verra avant d’entendre la chanson", raconte Billie Eilish.

Sauf qu’au moment d’écrire, le duo bloque. "On a eu le syndrome de la page blanche dès qu’on a été choisi", poursuit Billie Eilish. Le morceau "No Time To Die", d’après le titre original du film, naît en trois jours sur les routes du Texas en pleine tournée. La version finale est enregistrée à Londres, sous l’oeil avisé du compositeur Hans Zimmer et du producteur musical Stephen Lipson selon qui Daniel Craig n’a pas été convaincu tout de suite. "Il n’était pas sûr que la chanson délivre l’apogée émotionnelle pour sa dernière sortie en tant que James Bond, donc c’était essentiel qu’il soit satisfait", confesse-t-il à Music Week.

Ce n’est qu’après une seconde écoute dans un vrai studio que l’acteur britannique a salué le morceau. "Il m’a regardé et a dit quelque chose comme 'Putain, c’est incroyable'", ajoute-t-il. Interprété pour la première fois en direct lors des Brit Awards 2020, "No Time To Die" a reçu le Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour un média visuel plus d’un an avant la sortie du film. Un premier pas avant de décrocher l’Oscar, sur les traces d’Adele et Sam Smith ?

Delphine DE FREITAS

