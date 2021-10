"Mourir peut attendre" : qui est Lashana Lynch, la nouvelle 007 qui vient jouer des coudes avec James Bond ?

L'agent Nomi n’est pas venue faire de la figuration mais jouer des coudes au sein du MI6 qui a fait d’elle l’héritière de l’espion le plus culte de la culture pop. "Je crois qu’ils cherchaient quelqu’un qui serait capable d’égaler Bond", témoigne Lashana Lynch dans le Guardian . Sa présence au casting a été officialisée depuis la Jamaïque, où a été tournée une partie de Mourir peut attendre. Un symbole fort pour celle qui est née à Londres en novembre 1987 de parents jamaïcains. Elle avance d’ailleurs que sa mère "savait que tout ça allait arriver". "Elle m’a dit : 'Vas-y, amuse-toi. Ça va très bien se passer'. Tous mes proches étaient beaucoup plus détendus que ce que je pensais. C’est moi qui m’inquiétais des futures cascades, de ma forme physique", s’amuse-t-elle auprès de Collider .

Diplômée de la Arts Educational Schools à Londres en 2010, Lashana Lynch décroche son premier rôle au cinéma l’année suivante dans Fast Girls aux côtés de Lily James. Elle enchaîne avec des séries à la télévision britannique et des pièces de théâtre avant de séduire les États-Unis. Elle joue Rosaline Capulet dans Still Star-Crossed, une suite de Roméo et Juliette produite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy). Mais le programme est annulé après sept petits épisodes seulement. La consécration arrive en 2019 quand, après des années d’audition, elle finit par intégrer l’univers Marvel au cinéma.

Elle donne la réplique à Brie Larson dans Captain Marvel, le premier film de super-héros porté par une femme à franchir le milliard de dollars de recettes. Elle y joue Maria Rambeau, une pilote de l’armée qui élève seule sa fille. Un sacré bout de femme, à l’image d’une actrice engagée qui milite pour les droits des femmes et affiche son soutien au mouvement Black Lives Matter sur ses réseaux sociaux. À l’été 2019, elle quitte temporairement Instagram face aux flots d’injures qu’elle reçoit. En cause ? La fuite d’une partie du scénario de Mourir peut attendre, dévoilant que ce serait elle désormais l’agent 007. "Je suis une femme noire. Si une autre femme noire avait été engagée pour le rôle, la conversation aurait été la même, elle aurait été victime des mêmes attaques, du même abus", souligne-t-elle auprès de Harper’s Bazaar. "Je dois juste me rappeler que la conversation a lieu et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire", poursuit-elle.