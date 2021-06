"Je l’ai soutenue bien avant qu’il y ait un hashtag" : attaquée, la sœur de Britney Spears se défend

"Je ne suis que sa sœur qui ne se préoccupe que de son bonheur. J’ai fait un choix très conscient de ne participer à sa vie qu’en tant que sœur, que tante de ses garçons", se défend la cadette de Britney Spears en séchant une larme au coin de l’œil. "Peut-être que je ne l’ai pas soutenue de la manière dont le public l’aurait souhaité, avec un hashtag sur une plateforme publique. Je vous assure que j’ai soutenu ma sœur bien avant qu’il y a un hashtag et je le ferai bien longtemps après. Notez-le !", martèle une Jamie Lynn Spears très émue, évoquant le mouvement #FreeBritney qui cherche à libérer sa sœur de son régime de tutelle depuis des années. Elle dit être fière que son aînée "ait utilisé sa voix" et "ait demandé un suivi thérapeutique'. "Je lui ai demandé de le faire il y a des années. Pas une sur plateforme publique mais lors d’une conversation personnelle entre deux sœurs. Je suis très fière qu’elle fasse ce pas en avant", révèle-t-elle.

Star de sa propre sitcom au milieu des années 2000, Jamie Lynn Spears rappelle qu’elle "travaille depuis qu'elle a 9 ans et paie ses factures depuis qu’elle a 10 ans". Et souligne que sa sœur "est la seule personne à qui elle doit rendre des comptes". "Elle sait que je l’aime et que je la soutiens", ajoute-t-elle, répétant l’amour qu’elle porte à son aînée "depuis le jour de sa naissance". "C’est ma grande sœur avant tout, avant toutes ces conneries. Je me moque de savoir si elle veut s’enfuir dans une forêt tropicale et avoir un milliard de bébés au milieu de nulle part, si elle veut revenir et dominer le monde comme elle l’a déjà fait tant de fois avant. Parce que je n’ai rien à gagner ni à perdre dans les deux cas", insiste-t-elle.