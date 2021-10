Jarry très ému dans "Quotidien" : "Il faut qu'on pense à la manière dont on a envie de mourir"

Il a eu du mal à retenir ses larmes. Jarry était invité sur le plateau de "Quotidien" sur TMC ce lundi pour faire la promotion d'A tes côtés, son premier film en tant que réalisateur. Dans cette fiction inspirée de son expérience personnelle, l'humoriste joue le rôle d'Anthony, un artiste citadin qui entretient une relation complexe avec son père Marcel, vigneron et chasseur. Lorsque Marcel découvre qu'il est condamné par un cancer, il va demander à son fils de l'accompagner jusqu'au bout…

C'est avec beaucoup d'émotion que Jarry a évoqué la disparition de son père, décédé il y a 18 ans. Quel message a-t-il envie de faire passer à tous ceux qui accompagnent des proches malades ? "Je voudrais leur dire que ce n’est pas dramatique. À partir du moment où on naît, on sait qu'on va mourir un jour. Je leur dirais de ne pas attendre pour dire ce qu'ils pensent. (…) Une fois les gens partis, on va vivre avec ce qu'on s'est dit sur la fin et c'est avec ça qu'on va se construire. J'ai aussi envie de leur dire : 'N'ayez pas peur'. Il faut juste être là et dire aux gens qu'ils n'ont pas vécu pour rien", a répondu Jarry.