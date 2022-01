Jason Momoa et Lisa Bonet annoncent leur rupture après 17 ans de relation

C'est un couple mythique qui se sépare. Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé dans un communiqué commun leur rupture après 17 ans de vie commune. C'est le comédien d'Aquaman qui a révélé la mauvaise nouvelle sur son compte Instagram. "Nous avons tous ressenti la pression et les changements en cette période de transformation. Une révolution approche, et notre famille n'y échappe pas", explique le couple. "Nous annonçons donc que nous nous séparons. Pas parce que nous pensons que cela vaut une annonce. Mais pour pouvoir continuer nos vies avec dignité et honnêteté."

Malgré leur séparation, les comédiens restent en bons termes. "L'amour entre nous perdure et évolue dans d'autres formes. Nous nous libérons l'un et l'autre pour être ce que nous apprenons à devenir. Nous restons toujours résolument dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants. À leur apprendre ce qui est possible et à vivre dans la prière. Que l'amour triomphe", concluent les stars qui ont accompagné leur texte de photos de la nature et d'un petit oiseau dans le creux des mains d'un enfant.