"Je fais ce qui me faire rire" : dans "La Grande Incruste", Camille Combal s'invite dans des émissions culte

"On a eu envie d'une émission différente et originale pour passer un bon moment", explique Camille Combal qui a parcouru les plateaux aux quatre coins de la France. "On a eu l'idée de l'émission en février dernier et on espérait la tourner en juin, avant qu'un pangolin s'amourache d'une chauve-souris. On s'est pris deux confinements, mais, au final, ça nous a laissé le temps d'écrire plus tranquillement".

C'est une émission sur-mesure. Samedi 26 décembre, Camille Combal dévoile La Grande Incruste, le nouveau programme de divertissement qu'il a imaginé pour TF1. Fan de détournements et de parodies en tous genres, l'animateur s'est offert un petit plaisir en s'invitant dans les programmes les plus cultes de la télévision française. De Koh-Lanta en passant par Demain nous appartient ou Petits plats en équilibre, Camille Combal incarne des personnages décalés au milieu des vrais décors avec les vraies stars de tous ces shows.

"Le plus difficile a été de réunir tout le monde en pleine épidémie, avec tout le protocole sanitaire. En plus j'ai attrapé le Covid, ce qui nous a mis encore quinze jours de retard dans les pattes ! Mais j'ai pris tellement de plaisir à m'amuser avec les copains, et je ne les remercierai jamais assez d'avoir pris du temps pour notre programme, c'est un beau cadeau", admet Camille Combal qui proposera plus de 50 séquences. On le verra notamment s'incruster dans le feuilleton Demain nous appartient, donner la réplique à Hélène de Fougerolles et Tomer Sisley dans Balthazar, cuisiner avec Laurent Mariotte ou se glisser dans les coulisses de Miss France.

L'animateur phare de TF1, qui revisitera également des scènes cultes de l'histoire du cinéma, admet qu'il est très stressé. "J'ai un ulcère d'audience tellement je suis stressé ! J'espère que ça va plaire aux téléspectateurs. C'est une chance et un privilège de divertir les gens, surtout en ce moment. Vous savez, je n'ai pas de grand talent à part rester moi-même et faire ce qui me fait rire".