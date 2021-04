"Je m’étais résigné à accepter ma mort" : les premiers mots de Moundir, rétabli du Covid-19

Moundir va mieux. Et c’est lui qui le dit dans un message émouvant, posté la nuit dernière sur son compte Instagram, suivi par plus de 500.000 abonnés. "Je m’étais résigné à accepter ma mort après que mes poumons furent touchés à 75% suite au Covid-19", révèle l’ex-aventurier de "Koh-Lanta", 47 ans, admis aux urgences de l’Hôpital Tenon, à Paris, le 22 mars dernier.

Moundir Zoughari, s’est fait connaître du grand public en participant à "Koh-Lanta" en 2003, alors qu’il était entraîneur sportif. Ses performances physiques et son franc-parler en ont rapidement fait l’un des chouchous des téléspectateurs. Il va dès lors participer à plusieurs émissions de téléréalité, et même se lancer dans l’animation avec "Moundir et les apprentis aventuriers" sur W9. On l’a également vu dans "Danse avec les stars", sur TF1.