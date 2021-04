"Je me lance !" : surprise, Caitlyn Jenner veut devenir gouverneure de Californie

Une annonce plus formelle sera faite "dans les prochaines semaines". Mais, déjà, Caitlyn Jenner sème les graines de sa nouvelle ambition. Médaillée d’or olympique et star de téléréalité, voilà l’icône transgenre prête à ajouter à son CV une ligne habituellement réservée aux aspirants politiciens.

"La Californie a été ma demeure pendant près de 50 ans. Je suis venue ici parce que je sais que n’importe qui, peu importe d’où il vient et où il se situe dans sa vie, peut transformer ses rêves en réalité", écrit-t-elle dans un premier communiqué qui dévoile son slogan de campagne. "Caitlyn for Calfornia". Simple et efficace. Caitlyn Jenner , 71 ans, se définit comme "une agitatrice pleine de compassion tout au long de sa vie" qui "a fait avancer le mouvement pour l’égalité", elle dont le coming out transgenre avait été documenté dans une émission de télévision en 2015.