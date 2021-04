"Je me suis haï pendant très longtemps" : un ancien "Bachelor" fait son coming out gay AFP

CONFESSIONS - Trois ans après avoir participé à l’émission américaine "The Bachelor", l’ancien footballeur américain Colton Underwood a décidé de révéler son homosexualité. Du jamais-vu dans l’histoire du célèbre programme de dating.

Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Outre-Atlantique, Colton Underwood, 29 ans, a effectué une brève carrière de footballeur américain, de 2015 à 2016, avant de se lancer dans la téléréalité. En 2018, ce natif d’Indianapolis est l’un des protagonistes de "The Bachelorette", la déclinaison féminine de "The Bachelor", l’émission dans laquelle un célibataire tente de trouver l’amour parmi une assemblée de prétendantes. Il sera éliminé en 8e semaine, Becca Kufrin lui préférant un représentant médical californien… Reste que Colton a tapé dans l’œil du public pour une raison bien particulière puisque tout au long de l’aventure, il a expliqué vouloir rester vierge jusqu’au mariage. Malins, les producteurs lui proposent d’être la vedette de la 23e saison de "The Bachelor", espérant qu’il trouvera celle qui lui fera découvrir les plaisirs de la chair. À l’issue de la saison, il jette son dévolu sur Cassie Randoph, une orthophoniste de Californie.

En couple avec sa prétendante

S’il ne la demande pas en mariage devant les caméras, leur histoire est bien réelle. Le couple pose dans les magazine people et s'embrasse sur les tapis rouges, jusqu'à la séparation en mai 2020. En septembre de la même année, la jeune femme accuse l’ex-footballeur de la suivre et de lui envoyer des messages anonymes. Un mois plus tard, elle obtient une injonction d’éloignement à son encontre. Fin de l’histoire ? Pas tout à fait.

Colton Underwood avec Cassie Randolph, la "prétendante" avec laquelle il a été en couple de 2018 à 2020 − AFP

Dans une interview accordée ce mercredi à l'émission "Good Morning America" sur ABC, Colton Underwood révèle en effet son homosexualité. "Je me suis caché de moi-même pendant très longtemps. Je me suis haï pendant très longtemps", déclare-t-il. "Et je suis gay. Je l'ai accepté au début de l'année et j'y ai réfléchi. Et l'étape suivante dans tout ça était de le dire aux gens". L’ancien Bachelor, aujourd’hui âgé de 29 ans, explique avoir pris conscience de sa sexualité dès l'adolescence, mais qu'ayant été scolarisé dans une école catholique, il avait "appris dans la Bible que l'homosexualité est un péché". Lorsqu'il était athlète, le mot "gay" était aussi "connoté négativement", a-t-il relevé, confiant avoir parfois pensé au suicide.

Colton Underwood est également revenu sur sa relation avec Cassie Randolph. "Je voudrais dire que je suis désolé de la façon dont les choses se sont déroulées", a-t-il reconnu. "J’ai déconné et j’ai fait beaucoup de mauvais choix". Le jeune homme a toutefois estimé qu’il était vraiment tombé amoureux de sa prétendante, "ce qui a rendu les choses encore plus difficiles et gênantes pour moi". "Pour être honnête, j’aimais tout chez elle. Et c’est difficile pour moi d’exprimer quelles étaient mes émotions durant ma relation avec elle car il est évident que je vivais un véritable conflit intérieur", a-t-il encore raconté, précisant qu’il n’avait "jamais été aussi heureux et en bonne santé" depuis qu’il avait décidé de vivre en accord avec sa sexualité.

Jérôme Vermelin