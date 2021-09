"Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là" : Akhenaton sort du silence après son hospitalisation

L’Assemblée nationale sans pass et les concerts avec pass. C’est scientifique ? Non, c’est politique !

Antivax ou pas antivax ? "Pour être antivax, il faut déjà voir un vaccin", a argué Akhenaton. "Et aujourd’hui la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin mais comme une thérapie génique", a-t-il poursuivi, reprenant une théorie très répandue chez les opposants au vaccin contre le Covid-19.

"Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là. C’est très différent", a-t-il insisté, expliquant plus loin que certains membres d’IAM étaient vaccinés, et d’autres non.