Accusations de sexisme : Pierre Ménès présente ses "excuses les plus sincères"

"Depuis #MeToo, on ne peut plus rien dire", avait déploré le lendemain le journaliste sur le plateau de TPMP sur C8, alors qu'il était devenu la cible du hashtag #PierreMenesOut. "J'ai de profonds regrets, que ce soit pour Francesca, Marie et Isabelle", précisait-il. "Aujourd'hui, je comprends que cela fasse polémique. Il y a cinq ans, ce serait passé crème."

Affaire Pierre Ménès, suite et fin ? Le 21 mars dernier, Canal + diffusait "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", un documentaire dans lequel Marie Portolano et ses consœurs dénonçaient le sexisme au sein du journalisme sportif. Dans plusieurs séquences coupées au montage par la chaîne cryptée, Pierre Ménès minimisait ou affirmait ne pas se souvenir des faits qui lui étaient reprochés par Marie Portolano, Isabelle Moreau ou encore Francesca Antoniotti.

"Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement", poursuit le journaliste. "J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais voir eu l’intention de le faire directement ou indirectement. C’est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères."