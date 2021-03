"Je ne voulais plus être en vie" : Meghan Markle révèle qu'elle a eu des idées suicidaires

C'est une des révélations choc de l'interview. Ce dimanche soir, sur CBS, Meghan Markle a confié à Oprah Winfrey qu'elle avait eu des idées suicidaires lorsqu'elle vivait en Angleterre avec son mari. Harcelée par les tabloïds britanniques et rejetée par la famille royale, l'épouse du prince Harry était désespérée. "Je ne voyais plus de solution. Je ne voulais plus être en vie […]. Je pensais que ça résoudrait tout pour tout le monde", a-t-elle expliqué avec beaucoup d'émotion. "Avez-vous eu des pensées suicidaires ?", lui demande Oprah Winfrey. "Oui, c’était très clair".

"A chaque fois que les lumières s'éteignaient dans la salle, je pleurais. [...] Et je pense que c'est si important que les gens se souviennent de ça, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe pour quelqu'un derrière les portes closes. Aucune idée. [...] Vous devez avoir de la compassion pour ce qui peut potentiellement se passer en vrai", a expliqué la maman de Archie.

Meghan Markle dévoile aussi qu'elle avait alerté les ressources humaines de Buckingham, martelant qu’elle était inquiète pour sa santé mentale et qu’elle souhaitait partir en maison de repos. Mais ça n’a pas été possible. "Je suis allée voir l'institution, et j'ai dit que j'avais besoin d'aller quelque part pour obtenir de l'aide. J'ai dit que je ne m'étais jamais sentie comme ça avant [...] et on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution", a-t-elle ajouté. Elle s'est alors trouvée sans solution. "Je ne pouvais pas juste appeler un Uber au palais", souligne-t-elle.