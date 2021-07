"Je serai bientôt de retour" : Bob Odenkirk donne des nouvelles rassurantes après son malaise cardiaque

Que ses fans se rassurent, Bob Odenkirk va mieux ! Trois jours après s'être écroulé en plein tournage de la sixième saison de la série Better Call Saul, dont il est le héros, l'acteur américain de 58 ans a brisé le silence vendredi via deux messages postés sur son compte Twitter. "Merci. À ma famille et mes amis qui m'ont entouré cette semaine. Et pour toutes les marques d'amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur attention pour moi. C'est écrasant. Mais je ressens l'amour et cela veut dire beaucoup", écrit-il.