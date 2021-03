"Je suis commandeur Covid" : cas contact de Roselyne Bachelot, Michel Sardou garde le sourire

"J'attends de me faire tester mercredi", explique Michel Sardou à nos confrères du Parisien. "On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid", ironise-t-il. "Je m'étais dit : ‘J'ai l'honneur de recevoir cette décoration qui me fait très plaisir… Ce serait trop bête de ne pas la prendre'. Et je tombe là-dessus. En plus, c'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ?".