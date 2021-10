"Je suis tombée de la Tour Eiffel" : Coumba de "Koh-Lanta" choquée par les critiques de Clémentine

C’est la guerre des nerfs entre les candidates de "Koh-Lanta : la légende". À l’issue de l’épisode diffusé mardi sur TF1, Clémentine a vidé son sac avant de quitter l’aventure, éliminée sur l’île des bannis juste avant la réunification. Face à Ugo et Clémence, ses camarades d’infortune, mais surtout Laurent et Phil, les ambassadeurs, la Savoyarde a chargé Coumba, l’accusant de lui avoir fait porter le chapeau de l’alliance entre filles.

"Coumba a monté la mayonnaise, ‘l’alliance filles, on y va toutes ensemble, on amène cinq filles à l’orientation’. On était toutes là ‘d’accord Coumba, t’as raison, on y va toutes ensemble’. Et ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Et Coumba a été la première à s’allier à Claude”, a-t-elle expliqué, folle de rage.

La principale intéressée n’a visiblement pas digéré ces critiques puisque dans une story, postée mercredi sur Instagram, l’ex-hôtesse de l’air du Val-de-Marne a fait part de sa déception : "Je suis tombée de la tour Eiffel", écrit-elle. "Dois-je prendre la responsabilité d’une stratégie qui n’a pas fonctionné ? La réponse est oui, car c’est moi qui l’ai lancée. Mais je ne peux être responsable des choix des autres”.