"Je te promets" : le tournage de la saison 2 a démarré

C'est parti pour la deuxième saison de Je te promets. Forte du succès des premiers épisodes, l'adaptation française de la série This is Us a le droit à une suite qui sera diffusée prochainement sur TF1. La chaîne a annoncé que le tournage des douze nouveaux épisodes aura lieu du 22 juin au 5 octobre à Paris et en Charente-Maritime.

Le pitch ? "C’est le 39ᵉ anniversaire de la fratrie Gallo et chacun pour la première fois se trouve sur les rails de la vie à laquelle il a toujours aspiré. Portée par l’amour de Tanguy, Maud se lance, inquiète mais décidée, dans sa nouvelle carrière de chanteuse. Michaël, heureux aux côtés de Maëlle, décroche un rôle important dans une série internationale. Quant à Mathis, soulagé d’avoir réussi à démissionner, il s’apprête avec sa famille à accueillir une jeune-fille de 12 ans au sein de son foyer", révèle TF1.