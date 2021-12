"Je veux représenter la femme française de 2022, forte, libre, engagée" : les premiers mots de Diane Leyre, Miss France 2022, sur LCI

À peine élue, elle enchaîne les interviews. Malgré "une toute petite nuit", Diane Leyre, 24 ans, désignée Miss France 2022 samedi soir, partageait ses premières émotions sur LCI dimanche matin, expliquant se réveiller ce matin "avec des étoiles dans les yeux".

"On réalise doucement et on commence les interviews", a-t-elle raconté. "On ne réalise pas tout de suite. J'ai compris ce qu'il se passait quand j'ai vu ma mère monter sur scène", dit-elle, "impatiente de voir" de ce qui l'attend désormais.