Jean Dujardin, Omar Sy, Brad Pitt : Alain Delon se paie les stars de cinéma

Il s'est aussi exprimé sur le cinéma d'aujourd'hui, et plus précisément sur ceux que les médias considèrent comme ses successeurs. "Vous me paralysez. Je ne vois pas du tout, non. Je n'en connais pas", lance Delon, pour qui aucun comédien ne trouve grâce à ses yeux. Interrogé sur Jean Dujardin, oscarisé pour son rôle dans The Artist, il fait la moue. "Pff... Pardon ?", balance la star qui n'a visiblement pas non plus beaucoup d'estime pour Omar Sy, dont la carrière explose à Hollywood. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y en a [des héritiers de Delon], mais ce ne sont pas ces deux-là."

S'il aime bien Vincent Cassel ("J'aimais bien son père", précise-t-il à propos de Jean-Pierre Cassel), Brad Pitt et Matt Damon ne l'inspirent pas non plus. "Je ne sais pas, je les connais peu. Et je ne les vois pas comme moi. Je les vois comme ils sont eux : bien".

Alain Delon confirme également qu'il compte tourner un dernier film avant de mourir. "Je serai en activité avant de mourir, parce que j'ai l'intention de faire un dernier film - et pas n'importe quel film. Et après je pourrai partir. Je n'aurai plus rien d'autre à faire", révèle le comédien dont le dernier rôle remonte à Toute ressemblance (2018), le premier film de Michel Denisot. "Il devra être exceptionnel, et mis en scène par un metteur en scène exceptionnel", précise Delon, qui a beaucoup d'estime pour Liza Azuelos, à qui l'on doit LOL et d'un biopic sur Dalida.