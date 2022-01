Le journaliste Jean-Jacques Bourdin visé par une plainte pour "agression sexuelle"

Cette femme aujourd'hui âgée de 33 ans affirme que celui-ci "l'a saisie par le cou et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises" dans une piscine d'un hôtel de Calvi en 2013, lors d'un déplacement professionnel, selon le récit du quotidien confirmé par Me Laure Heinich. Cette journaliste se serait "débattue" et serait parvenue à sortir de la piscine avant que le journaliste ne lui rétorque : "J'obtiens toujours ce que je veux". Il lui aurait par la suite envoyé, toujours selon ce récit, "pendant plusieurs mois des mails et des SMS insistants".

À noter que ces faits sont normalement prescrits, car en matière d’agression sexuelle la prescription est de six ans. Alors pourquoi une plainte maintenant ? "Elle en avait été empêchée du fait de l’autorité qu’exerçait Jean-Jacques Bourdin sur elle, de son pouvoir dans le milieu. Aujourd’hui, elle s’en sent dégagée et souhaite dénoncer la réalité de ce qui lui est arrivé", précise encore Me Heinich à LCI.