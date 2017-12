Jean-Jacques Goldman détrône Omar Sy et redevient la personnalité préférée des Français

Derrière le trio de tête suivent l'acteur, humoriste et réalisateur Dany Boon (4e), l'actrice Sophie Marceau (5e) et l'acteur Jean Reno (6e). Le médecin et animateur de télévision Michel Cymes occupe la 7e place, devant l'humoriste Gad Elmaleh (8e), le chanteur Florent Pagny (9e) et l'humoriste Florence Foresti (10e). Emmanuel Macron se classe à la 34e place.





Pour Frédéric Dabi "l'effet Johnny se fait sentir dans ce sondage réalisé quelques jours après la mort du rockeur. "Tout l'écosystème Hallyday en profite", analyse-t-il pour le JDD. Outre la présence de Goldman, Boon et Reno, on note également l'entrée de Line Renaud (45e). Plusieurs chanteurs et chanteuses, plus ou moins proches de Johnny, ont eux aussi progressé : Florent Pagny (+ 17 places), Michel Sardou (+ 30), Patrick Bruel (+ 18), Nolwenn Leroy (+ 20), Mylène Farmer (+ 15).