Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans : et si vous chantiez ses plus grands tubes à votre fenêtre ce soir ?

Il n’a plus chanté en public depuis son départ des Enfoirés il y a cinq ans. Et ses fans commencent à trouver le temps long. Alors pour célébrer l’anniversaire de leur idole comme il se doit, certains proposent de prendre le relai et de chanter quelques-uns de ses plus grands tubes aux fenêtres dès 20h ce lundi 11 octobre, qui marque les 70 ans de l’artiste.

"Cet évènement, c’est pour lui rendre hommage et faire un petit cadeau d’anniversaire", explique à France 3 Alpes-Côtes d’Azur l’initiateur de ce mouvement né sur Facebook. Pendant sept minutes, les admirateurs du plus populaire des chanteurs français sont invités à tout donner et à se filmer dans leurs œuvres.