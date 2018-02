Jean-Luc Reichmann se produit au Théâtre de la Michodière pour "Nuit d'ivresse"

En 1985, Josiane Balasko et Michel Blanc étaient à l'affiche de "Nuit d'ivresse". En 2018, c'est Jean-Luc Reichmann qui en reprend les rênes, avec une version encore plus délirante. Dans cette pièce, il incarne un animateur télé qui va passer une folle et longue nuit dans un bistrot. A son réveil, il ne se souviendra de rien mais il découvre tout au long de la pièce le déroulement de la soirée. Un rôle déjanté qui permet à Jean-Luc Reichmann de renouer avec ses premiers amours. "Nuit d'ivresse" est au Théâtre de la Michodière depuis le 25 janvier 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.