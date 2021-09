Sport, politique, cinéma... Ils adoraient Belmondo : les 10 plus beaux hommages au "Magnifique"

Acteur fétiche de Claude Lelouch, avec trois longs métrages et trois succès : Un homme qui me plaît (1969), Itinéraire d’un enfant gâté (1988) et Les Misérables (1995), le réalisateur s'est montré, lui-aussi, très affecté par la mort de son ami, "son frère" dit-il au JDD. "Ce genre de nouvelle, on espère qu'elle n'arrivera jamais. Jean-Paul était un immense acteur, mais aussi un ami. Aujourd'hui, un morceau de ma vie s'en va. On savait qu'il n'allait pas bien. Je n'ai que des bons souvenirs avec lui, je vais me les remémorer pour me consoler", a-t-il ajouté.