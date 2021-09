"Jean-Paul Belmondo était de la famille" : l'hommage d'Emmanuel Macron au "Magnifique"

C'était une cérémonie bouleversante. Ce jeudi, un hommage national était rendu à Jean-Paul Belmondo aux Invalides. Les proches du comédien décédé lundi à l'âge de 88 ans étaient présents, ainsi que de nombreuses célébrités (Gilles Lellouche, Jean Dujardin, Marion Cotillard, Bob Sinclar, Laurent Gerra…) mais également des milliers d'anonymes.

La cérémonie a été marquée par le discours de Victor Belmondo, le petit-fils du Magnifique, lui aussi comédien, qui a rendu hommage vibrant à son grand-père. "Là où il est je suis sûr qu'il sourit et qu'il est heureux", a débuté Victor Belmondo entouré des tous les petits-enfants de l'acteur ainsi que de sa fille Stella. "Notre grand-père nous irradiera toujours de sa bonté et de sa bienveillance. Merci papi de nous avoir donné tant de joie et d'avoir partagé ta positivité. On pense à toi, on t'aime et amuse-toi bien avec tes copains qui t’ont tant manqué", a-t-il conclu très ému.