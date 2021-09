"La bande du conservatoire" : les amis de toujours de Jean-Paul Belmondo

Noyau de la "bande du conservatoire", Jean-Paul Belmondo était un des derniers rescapés de cette incroyable génération de comédiens qui se sont rencontrés au conservatoire en 1952. "On a eu une génération incroyable avec Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Claude Rich et Guy Bedos, on a eu des atomes crochus tout de suite et après on ne s'est jamais quittés", expliquait "Bébel" au micro de TF1 il y a plusieurs années.

Tous n'ont pas connu le succès, comme l'expliquait Jean Rochefort en 1979. "Nous avons eu une adolescence contrariée, parce que dans les couloirs du conservatoire, nous provoquions l'angoisse et la terreur des femmes".

Ce groupe d'amis avides de renouveau et de modernité au lendemain de la guerre a détonné, autant sur les planches qu'en ville, avec leurs coups d'éclat contre le système du prestigieux Conservatoire d'art dramatique qu'ils jugeaient poussiéreux.