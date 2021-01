Jean-Pierre Bacri : le monde du cinéma rend hommage à son plus grand "rouspéteur de choc et de chic"

"C'était quelqu’un qui avait le vrai sens de l’humour. Ce sens qui vient du fond des tripes". Le cinéma français pleure Jean-PIerre Bacri. L'acteur, décédé lundi à 69 ans, restera pour beaucoup le râleur le plus attachant du grand écran. Mais pour les acteurs qui l'on côtoyés, il est beaucoup plus. Une "personnalité et une nature extraordinaire comme il y en a peu dans ce métier", se souvient Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du rond-point. "Il irradiait avec son côté bougon mais en même temps extrêmement chaleureux et tendre", explique-t-il sur LCI. "Quand on mélangeait nos deux rires, c’était infiniment bouleversant".