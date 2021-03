Jean-Pierre Pernaut, l'adieu au 13H

Il a décidé. Mais, aujourd'hui, en a-t-il vraiment envie ? Dans cinq jours, il quittera son 13h auquel il a consacré 33 ans de sa vie. Comment abandonner cette exceptionnelle aventure, même quand on a 70 ans ? Comment dire au revoir, trouver les derniers mots ? Et à quoi ressemblera la vie d'après ? Forcément songeur, soulagé mais inquiet. Il est tout ça à la fois.

