"Il me ressemble vraiment" : Jean-Pierre Pernaut lance le magazine "Au cœur des régions" Depuis son départ du "13 Heures" de TF1, Jean-Pierre Pernaut fourmille de projets. − Christophe Chevalin/TF1

PRESSE – L'ancien présentateur du "13 Heures" de TF1 lance ce vendredi son bimestriel sur les régions. Il nous présente le magazine dans lequel il s'est complètement investi.

Il revient à ses premières amours. Jean-Pierre Pernaut se lance dans la presse écrite avec Au Cœur des régions, un nouveau magazine qui sort ce vendredi dans les kiosques. Tiré à 200.000 exemplaires, ce bimestriel de 128 pages s'articulera autour du thème de prédilection de l'ancien présentateur du 13 Heures de TF1 : la défense et la mise en valeur des régions de France. Comment est née l'envie de lancer un magazine sur les régions ? J'avais envie de faire en presse écrite ce que j'ai fait dans le 13 heures durant 33 ans, et que je fais encore aujourd'hui. Je me suis dit qu'il manquait un magazine consacré aux régions qui soit à la fois un magazine d'actualité, de découverte et de défense du terroir. Avec mon ami Thierry Soave, le président de Media 5 qui édite le magazine, nous avons donc eu cette idée, le groupe Burdat Bleu nous a suivi. Que va-t-on y trouver ? Des articles sur la richesse du patrimoine des régions qu'il soit gastronomique, architectural ou culturel. On parlera aussi de ce qui se passe dans les régions et il y aura beaucoup de rencontres avec des artisans, des agriculteurs ou des écrivains. Chaque numéro proposera des dossiers sur des problématiques qui se posent aux régions. Dans le premier numéro, par exemple, il y a un gros dossier sur les zones blanches. C'est un journal fait pour les gens des régions et les gens qui aiment les régions.

C'est vraiment un magazine bourré d'informations pratiques - Jean-Pierre Pernaut

Quel est votre rôle, allez-vous écrire des articles ? Je suis le directeur éditorial du bimestriel pour lequel je me suis beaucoup investi aux côtés de Thierry Soave et de Stéphane Dellazzeri, le rédacteur en chef qui gère la quinzaine de journalistes qui participent au projet. J'écris aussi des articles. Dans le premier numéro, je suis allé à la rencontre d'un autre amoureux de sa région qui s'appelle Jean-Pierre Foucault. Il nous parle de Marseille et de son attachement à la Provence. Je m'occupe aussi des petits commentaires un peu partout dans le journal pour introduire les dossiers. Depuis la crise du Covid, les régions connaissent un regain d'intérêt. Ce magazine tombe bien, non ? Oui, il tombe à pic parce qu'on est vraiment au plus près des richesses des régions, même si elles connaissent des problèmes que nous n'occultons pas. C'est vraiment un magazine bourré d'informations pratiques : il y a une carte de France des forêts, des eaux minérales, une carte des langues régionales. Il y a 130 pages d'informations, de jeux, de dossiers. Et en plus il ne coute pas cher, puisqu'il est vendu est à 3,95 euros.

En vidéo VIDÉO - La Mixtape de Jean-Pierre Pernaut : "Ce ne sont pas des chansons de mon âge tout ça !"

Je ne prête pas juste mon nom et mon image. Je me suis complètement investi - Jean-Pierre Pernaut

De nombreuses personnalités de la télévision comme Patrick Sébastien, Stéphane Plaza ou Sophie Davant ont, eux aussi, lancé des magazines incarnés. C'est dans l'air du temps ? L'idée de ce magazine je l'ai eue il y a très longtemps. La différence peut-être avec d'autres, c'est que je suis journaliste et que je dirige effectivement ce magazine. Je ne prête pas juste mon nom et mon image. Je me suis complètement investi. Ce magazine me ressemble vraiment et j'en suis fier. Depuis votre départ du 13 heures, vous enchaînez les projets. Vous n'êtes pas prêt à prendre votre retraite ? (Rires) Mon départ, c'était seulement un changement de rythme. Je n'ai jamais dit que je voulais prendre ma retraite. Après 33 ans à l'antenne, à 71 ans j'ai eu envie de changement. Et Thierry Thuillier, le directeur de l'information du groupe TF1, m'a donné la possibilité de le faire avec la JPPTV, qui est aujourd'hui la plus grande bibliothèque d'images au monde pour les régions françaises. Mais aussi avec les magazines Grands reportages sur TF1 et mon émission hebdomadaire sur LCI ("Jean-Pierre et vous", le samedi à 13h45). J'ai aussi publié un livre en février intitulé 33 ans avec vous. Je continue de travailler mais à un rythme différent.

Propos recueillis par Rania Hoballah

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.