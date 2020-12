Jean-Pierre Pernaut lancera la "JPP TV" le 18 décembre

Il fourmille de projets. Alors qu'il quittera les manettes du 13H de TF1 le 18 décembre prochain après 33 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut ne compte pas rester les bras croisés. Le présentateur historique continuera à donner la parole aux téléspectateurs et à défendre la France des régions à travers une série de projets qu'il va développer au sein du groupe TF1. A commencer par la JPP TV, ou Jean-Pierre Pernaut TV, qu'il lancera le 18 décembre et dont le pré site est déjà en ligne.

Cette plateforme en ligne proposera des playlists thématiques autour du patrimoine, de l’environnement, de la culture et de l’actualité régionale. Présenté comme le "Netflix des régions", le site regroupera ainsi les plus beaux reportages et les plus belles archives du JT, en plus de chroniques au ton très personnel. "L’esprit sera celui d’un club. On y entrera en indiquant son adresse mail et sa région. À terme, nous pourrions proposer à ces abonnés des newsletters sur des sujets plus localisés", précise Olivier Ravanello, le directeur adjoint à l’information digitale du groupe TF1 au Figaro.