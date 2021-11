Jean-Pierre Pernaut présidera le jury de Miss France 2022

"J'ai la joie immense et la fierté d'avoir été sollicité par le Comité Miss France et Sylvie Tellier pour être président du jury de la prochaine élection qui aura lieu le 11 décembre", a-t-il annoncé sur RTL.

Lors de l'élection de Miss France 2022, il sera entouré de six autres personnalités dont les votes seront déterminants. La chanteuse Amel Bent, les humoristes Inès Reg et Ahmed Sylla, le premier danseur de l'Opéra de Paris et juge de "Danse avec les stars" François Alu, l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau ainsi que Delphine Wespiser, Miss France 2012, épauleront Jean-Pierre Pernaut tout au long de la soirée, qui sera à nouveau présentée par Jean-Pierre Foucault. "Comme ça, Sylvie Tellier ne se trompera pas : elle aura deux Jean-Pierre autour d'elle", s'est amusé le journaliste.