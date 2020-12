Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision... française

C'est un regard sur sa vie de journaliste. Un regard subjectif porté par le reporter Michel Izard qui le connaît bien et qui travaille avec lui depuis 30 ans. Le seul interlocuteur de ce film documentaire est Jean-Pierre Pernaut lui-même qui parle de son métier et de son journal. Nous allons le suivre pendant une journée de travail, dans l'intimité de la fabrication du journal et nous allons retracer en parallèle 48 ans de carrière : ses débuts à l'ORTF d'Amiens Picardie en 1972, les premiers pas à TF1 avec Yves Mourousi, le remplacement de la star Mourousi et l'invention du 13H et les 33 ans aux commandes du JT.